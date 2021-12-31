Polisin gözü AKM’de

31 Aralık 2021 Cuma, 06:11

Önce Emniyet müdürü ve rektörün görüştüğü ardından da kurulan heyetin inceleme yaptığı öğrenildi. Beş yıllığına emniyet müdürlüğüne kiralanacağı belirtilen binanın içerisinde 300’e yakın polisin görev yapacağı 20’ye yakın birim için tadilat yapılacak.

DEPREMDEN ETKİLENDİ

Konak bölgesinde, Ege Üniversite’ne bağlı 1200 kişilik iki büyük salonu, 340 kişilik tiyatro salonu ve sanat galerisi bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne devredileceği kentte tartışma konusu oldu. 300’e yakın polisin görev yaptığı ve 20’ye yakın birimin çalıştığı İzmir Emniyet Müdürlüğü binası 30 Ekim İzmir depreminden etkilendi.

Müdürlük yeni bina arayışına girerken hemen yakınında bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ne talip oldu. İddiaya göre Emniyet Müdürlüğü önce İzmir Valisi ardından da Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile görüştü. Görüşme sonrası binanın beş yıllığına tahsis edilmesi konusunda anlaşıldı. İki kurum tarafından kurulan teknik ekip 10 gün önce inceleme yaptı ve rapor hazırladı.

Cumhuriyet’e konuşan Ege Üniversitesi yetkilileri ise Emniyet Müdürlüğü’nün yer için tahsis talebinde bulunduğunu, ilgili kişiler ile görüşme yapıldığını doğruladı.

Ancak iki kurum arasında henüz daha resmi bir protokol yapılmadığı belirtildi. Yetkililer daha önce de AKM’nin İzmir Valiliği tarafından geçici olarak kullanıldığını Emniyet Müdürlüğü’ne geçici olarak tahsis edilmesinin mümkün olabileceğini savundu. İzmir Tiyatroları Derneği Başkanı ve Özgür Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Özgür Başkaya, AKM’nin tahsis edilmesinin doğru olmadığını söyledi ve engellemek için herkesin tepki vermesini istedi. Başkaya, “İzmir kenti sanatın tarihi sürekliliklerini içinde barındıran, Homeros’tan günümüze tiyatro sanatını yaşatan büyük bir kenttir. Kentin sanatı ve kültürü basit kararlarla yok edilemez. AKM’nin emniyet müdürlüğüne tahsisi kabul edilecek bir durum değildir. Derhal bu karardan vazgeçilmeli. İzmir halkını, kültür ve sanatı sevenlerin ve tiyatro sanatçılarının ayağa kalkmasını ve engel olmasını istiyorum” dedi.