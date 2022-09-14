Polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:42

İstanbul Bahçelievler'de 26 Ağustos'ta hırsızlar polis memuru Serkan K.'nin evine girdi. Hırsızlar Serkan K.'nin evinde bulunan kimlik sorgulama cihazı ile oyun konsolu, elektrik süpürgesi, kol saatleri, fön makinesi ve uydu alıcıyı alarak kaçtı.

KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Polis memurunun şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken iki kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin kaçarlarken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis bu görüntüleri kullanarak kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Barış G.'yi önceki gün düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı.

ESKİ SABIKALI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Barış G.'nin daha önceden 22 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sonucu şüphelinin iki motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlığa katılan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.