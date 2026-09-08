Polisler yolcu otobüsünü bastı: 3 kilo 420 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından Malatya-Kayseri karayolunda durdurulan bir otobüste yapılan aramalarda, yolcu olarak bulunan E.T. (53) ve M.V.’nin (31) valizlerinde 3 kilo 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T. ve M.V. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.