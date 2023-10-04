Polisten 15 kilometre boyunca kaçtı: Ara sokakta yakalandı

Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 15 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edildi.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 07:33
Polisten 15 kilometre boyunca kaçtı: Ara sokakta yakalandı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde polis ekipleri şüphelendikleri 06 BKY 202 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü E.E. polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

ARA SOKAKTA YAKALANDI

Turhan Cemal Beriker Bulvarı’na çıkan sürücü, peşindeki polislerin ihtarlarına rağmen trafik kurallarını hiçe sayarak kaçmaya devam etti. Sürücü E.E. Ova Mahallesi ara sokaklarına girerek izini kaybettirmek isterken kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan sürücü, gözaltına alınırken ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edildi.


polis

İlgili Haberler

Eski sevgilisini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan polis intihar etti

Eski sevgilisini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan polis intihar etti
Kosovalı polis cinayetini üstlendi: Gözaltına alındı

Kosovalı polis cinayetini üstlendi: Gözaltına alındı
Kamyonetteki 3 çocuk, polisi alarma geçirdi

Kamyonetteki 3 çocuk, polisi alarma geçirdi

En Çok Okunan Haberler