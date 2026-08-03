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Polisten kaçan sürücünün motosikleti vali yardımcısına çarptı: O anlar kamerada

Polisten kaçan sürücünün motosikleti vali yardımcısına çarptı: O anlar kamerada

3.08.2026 11:42:00
Güncellenme:
DHA
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Polisten kaçan sürücünün motosikleti vali yardımcısına çarptı: O anlar kamerada

Bartın'da polisten kaçan A.Ç.’nin kullandığı motosiklet, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, A.Ç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Olay, dün akşam saatlerinde Bartın'daki Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı’nda meydana geldi.

Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü. Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı. ,

KAMERAYA YANSIDI

O anlar kameraya yansırken, motosiklet sürücüsü polis ekibi tarafından yakalandı. Kolundan yaralanan Muhittin Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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