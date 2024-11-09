Polisten kaçarken motosikletleri ezdi

İzmir’de polis ekiplerinden kaçan bir araç sürücüsü, park halindeki motosikletleri ezerek kaçmaya çalıştı. Ters yöne giren ve araçlarla kafa kafaya gelen şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisten kaçarken motosikletleri ezdi
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İHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:06

Buca ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç, Yeşildere Caddesi’nden Karşıyaka istikametine doğru kaçmaya başladı. Harekete geçen İzmir polisi, şüpheliyi yakalamak için yakındaki tüm ilçelerde kapama yaptı. Bornova yönüne giren araç, Küçükpark’ta polis tarafından çembere alındı. Polisten kaçmaya çalışan araç sürücüsü, motokuryelerin park halinde bulunan motosikletlerini ezip geçerek ters yöne girdi. Burada durmak zorunda kalan aracın sürücüsü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, Cinsel Saldırı suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş ceza ile aranan Y.Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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