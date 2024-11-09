Polisten kaçarken motosikletleri ezdi

Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:06

Güncelleme: 09.11.2024 - 09:06

Buca ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç, Yeşildere Caddesi’nden Karşıyaka istikametine doğru kaçmaya başladı. Harekete geçen İzmir polisi, şüpheliyi yakalamak için yakındaki tüm ilçelerde kapama yaptı. Bornova yönüne giren araç, Küçükpark’ta polis tarafından çembere alındı. Polisten kaçmaya çalışan araç sürücüsü, motokuryelerin park halinde bulunan motosikletlerini ezip geçerek ters yöne girdi. Burada durmak zorunda kalan aracın sürücüsü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Yakalanan şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, Cinsel Saldırı suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş ceza ile aranan Y.Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.