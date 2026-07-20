Polymarket erişime engellendi: Karar Milli Piyango'dan geldi

Dünya çapında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan ve çeşitli güncel, siyasi ya da spor olaylarının sonuçları üzerine tahmin yürütülen Polymarket platformu, Türkiye'den erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb projesi tarafından kamuoyuna duyurulan bilgiye göre; tahmin piyasası platformu Polymarket, "yasa dışı bahis" gerekçesiyle erişime kapatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Site Bilgileri Sorgu Sayfası" üzerinden yapılan sorgulamada da kararın resmiyeti doğrulandı.

Erişim engeli kararının detayları ise şu şekilde kayıtlara geçti: İlgili Kurum: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karar Tarihi: 16 Temmuz 2026 Kısıtlanan Alan Adı: polymarket.com

Kullanıcılar platforma girmek istediklerinde bağlantı hatası ile karşılaşırken, kararın iptaline ilişkin herhangi bir hukuki adım atılıp atılmayacağı henüz bilinmiyor.