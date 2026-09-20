POMEM eğitim sınavına girenler yüksek puanlarına karşın sözlü sınavda elendiklerini iddia etti: Mülakat mağdurları hak arıyor

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) eğitim sınavlarına giren 29., 30. ve 31. dönem polis adaylarının önemli bir kısmı, yüksek puanlarına karşın mülakatta elenirken, mahkeme kararı ile yeniden sınav hakkı kazanan adaylar da 45 saniyeyi geçmeyen mülakatlarda sorulara doğru yanıt verdikleri halde düşük puan verilerek elendiklerini iddia etti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan mağdur polis adayı B.C., “Diğer dönemlerde dönem başı 50-60 eleme olurken bu sayılar bizlerin döneminde nasıl 10 katına çıkabildi? Komisyondan tam puan almışken 45 saniye bile sürmeyen mülakatla ve 45 puanla nasıl elenebildik?” dedi.

“11 aylık (POMEM) 2 yıllık (PMYO) tüm emeğimiz, hayallerimiz ve geleceğimiz bir günde yarım kaldı” diyen mağdur Adnan Akalın ise “Bu haksızlığın yanında ciddi bir maddi krizle de baş başayız. Hayatımızı idame ettirebilmek için bugün çoğumuz garsonluk ve benzeri işlerde çalışmak zorundayız. Bizler imtiyaz değil, sadece emeğimizin karşılığını ve adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KISIR DÖNGÜYE DÖNÜŞTÜ’

Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne girmeden önce bir ön mülakat sistemine tabi tutulan ve başarıyla geçen daha sonrasında aylarca süren oldukça zorlu hem teorik hem pratik dersleri başarıyla sürdüren öğrencilerin son aşamada ve 20-30 saniyeden fazla sürmeyen bir prosedüre tabi tutulmalarının hakkaniyetsiz olduğunu belirten avukat Saruhan Gence Başaran, “Bu sistemin düzelebilmesi için eğitim sonu sınavının tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir” dedi.

Eğitim sonu sınavlarının hukuka aykırı yapıldığına ilişkin açılan davaların önemli bir kısmının kazanıldığını belirten Başaran, “Tekrar sınava girme hakkı kazanan öğrenciler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tekrar elenmektedir ve bu kısır döngü aylarını yıllarını bu mesleğin hayaliyle geçirmiş öğrencilerde oldukça büyük bir hayal kırıklığı yaratmaktadır” vurgusu yaptı.

‘SORULAR YANITSIZ’

Konuyu defalarca TBMM gündemine getirdiğini anımsatan YENI Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan ise “Önergelerimize uzun süre yanıt alamadık. En son yanıt aldığımız önergede de verilen yanıt, öğrencilerin en temel sorularını cevaplamaktan uzak” dedi.

Yeniden sınav hakkı kazanan öğrencilerin kamera kaydı olmadan sınav yapıldığı ve doğru yanıt verdikleri halde düşük puan aldıkları iddialarını anımsatan Bakan şöyle konuştu:

“Bu durum, ‘Yargıya başvurabilirsiniz’ denerek geçiştirilemez. Bizim talebimiz çok açık: Bu öğrencilerin dosyaları, sınav komisyonları, puanlama formları, giriş ve eğitim başarıları ile yeniden yapılan sınavların usulü bütün yönleriyle incelensin. Kamera kaydı alınıp alınmadığı, komisyonların kimlerden oluştuğu ve puanlamaların hangi somut gerekçelere dayandığı ortaya konulsun. Eğer bir hak kaybı veya haksızlık tespit edilirse, bu gençlerin mağduriyeti giderilsin.”

Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin (POMEM) 29. dönem eğitim sınavı 4 aralık 2023’te, 30. dönem sınavı 8-9 ağustos 2024’te, 31. dönem sınavı ise 17-18 Ağustos 2025’te yapıldı. Mahkeme kararıyla yeniden sınav hakkı kazanan öğrenciler ise 15 Nisan 2024, 2 Eylül 2024 ve 25 Mart 2025 tarihlerinde sınava girdi. Bu sınavlarda öğrencilerin büyük bir kısmı mülakatı geçemedi.