Pompalı tüfekli düğün konvoyu karşılamasına soruşturma
İzmir'de, düğün konvoyunun pompalı tüfeklerle havaya ateş edilip karşılanmasına üzerine jandarma soruşturma başlattı.
Görüntülerden ateş ettiği belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Olay, 27 Mart günü öğle saatlerinde, Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyu sokağa geldiğinde müzik çalınırken, bir yandan 3 kişi, pompalı tüfeklerle havaya ateş edip, karşılama yaptı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerde, havaya ateş edildiği sırada, evlerin balkonlarında çocukların da olduğu görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Görüntülerden ateş ettiği belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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