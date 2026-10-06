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Portekiz'de nehirde boğulan Erasmus öğrencisi Melek Öztürk Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı!

Portekiz'de nehirde boğulan Erasmus öğrencisi Melek Öztürk Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı!

6.10.2026 16:42:00
Güncellenme:
DHA
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Portekiz'de nehirde boğulan Erasmus öğrencisi Melek Öztürk Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı!

Erasmus programı kapsamında gittiği Portekiz'de serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Öztürk, memleketi Aydın'da toprağa verildi.
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Portekiz'de serinlemek için girdiği nehirde boğulan Erasmus öğrencisi Melek Öztürk (23), memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Köşk ilçesinde yaşayan Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Öztürk, bir süre önce Erasmus programı kapsamında Portekiz'e gitti. Burada Barcelinhos bölgesinde 28 Eylül'de düzenlenen geziye katılan Öztürk, serinlemek için nehre girdi. Öztürk, akıntıya kapılarak boğuldu. Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla İzmir'e getirilip, yakınlarına teslim edildi.

Melek Öztürk için bugün öğlen Köşk ilçesi Cumadere Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Öztürk’ün babası Erkan Öztürk, annesi Sevgi Öztürk, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Öztürk'ün annesi kızının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Melek Öztürk'ün cenazesi Cumaderesi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

İlgili Konular: #Portekiz #erasmus

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