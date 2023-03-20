Poşet içerisinde çöpe atılan bebeğin ölü doğduğu belirlendi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde poşet içerisinde çöp alanına bırakılan kız bebeğin, ön otopside ölü doğduğu tespit edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan temizlik personeli, dün sabah çöp depolama alanında bir poşetin içerisindeki bebeği fark etti.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, kordon bağı kesilmemiş kız bebeğinin öldüğünü belirledi.
Konya Şehir Hastanesi morguna götürülen bebeğin, ön otopsisinde ölü doğduğu tespit edildi.
Polis, bebeği bölgeye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
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