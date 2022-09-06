Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye getirildi
Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrılan Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye geldi.
Prof. Dr. Celal Şengör 23 Mayıs 2022'de katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Avukatı Celal Ülgen ile emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve gazetemiz yazarı Orhan Bursalı da destek için yanında yer aldı. Şengör ifadesini vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na çıktı.
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