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Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: 'Arabistan sıcakları geliyor'

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: 'Arabistan sıcakları geliyor'

28.07.2026 10:45:00
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Haber Merkezi
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Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: 'Arabistan sıcakları geliyor'

Doğu Karadeniz dışında Türkiye'nin 15 günlük kurak bir periyoda girdiğini belirten Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Akdeniz, Güney Doğu, Güney Ege ve Doğu Anadolu'nun Güney Batısı Arabistan yarımadası üzerinden gelen sıcak havanın etkisinde olacak" uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde sıcaklıkların artarak mevsim normallerine döneceğini duyururken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik bir açıklama geldi.

"KURAK BİR PERİYODA GİRİYORUZ"

Türkiye'nin Doğu Karadeniz dışında15 günlük kurak bir periyoda girdiğini aktaran Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarılarda bulundu:

"Türkiye'nin batısı mevsim ortalamalarına geri döndü. Doğu Karadeniz dışında nerdeyse 15 gün yağış yok. Kurak bir periyoda giriyoruz. Akdeniz, Güney Doğu, Güney Ege ve Doğu Anadolu'nun Güney Batısı Arabistan yarımadası üzerinden gelen sıcak havanın etkisinde olacak. Kuzey bölgeler mevsim ortalamalarında kalacak. 

Güney bölgelerde Akdeniz ve Güney Ege de öğlen saatlerinde nem %20 ye düştü sıcaklık 40 C'nin üzerine çıkıyor. Orman yangını riski artıyor aman dikkat. İspanya Fransa yangın ile başa çıkmaya çalışıyor."

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