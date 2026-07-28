Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: 'Arabistan sıcakları geliyor'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde sıcaklıkların artarak mevsim normallerine döneceğini duyururken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik bir açıklama geldi.

"KURAK BİR PERİYODA GİRİYORUZ"

Türkiye'nin Doğu Karadeniz dışında15 günlük kurak bir periyoda girdiğini aktaran Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarılarda bulundu:

"Türkiye'nin batısı mevsim ortalamalarına geri döndü. Doğu Karadeniz dışında nerdeyse 15 gün yağış yok. Kurak bir periyoda giriyoruz. Akdeniz, Güney Doğu, Güney Ege ve Doğu Anadolu'nun Güney Batısı Arabistan yarımadası üzerinden gelen sıcak havanın etkisinde olacak. Kuzey bölgeler mevsim ortalamalarında kalacak.

Güney bölgelerde Akdeniz ve Güney Ege de öğlen saatlerinde nem %20 ye düştü sıcaklık 40 C'nin üzerine çıkıyor. Orman yangını riski artıyor aman dikkat. İspanya Fransa yangın ile başa çıkmaya çalışıyor."