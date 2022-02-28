Prof. Dr. Orhan Şen saat verdi! İstanbul'a kar geliyor

28 Şubat 2022 Pazartesi, 08:46

Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var. 1 Mart’tan itibaren Türkiye'de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor” diyerek uyardı.

Son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Soğuyan hava beraberinde kar ve sağanak yağışı da getiriyor. Pazartesi günü Trakya ve Marmara'da başlayacak olan kar yağışı, adım adım yurdu saracak.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuzeybatı, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.