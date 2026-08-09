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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Gaziantep depreminin ardından korkutan uyarı: '6 Şubat bitmedi...'

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Gaziantep depreminin ardından korkutan uyarı: '6 Şubat bitmedi...'

9.08.2026 12:47:00
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Haber Merkezi
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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Gaziantep depreminin ardından korkutan uyarı: '6 Şubat bitmedi...'

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, Hatay-Gaziantep hattındaki hareketliliğe dikkat çekerek, "6 Şubat hâlâ konuşuyor. Deprem tehlikesi bitmedi" uyarısında bulundu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.42'de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Hatay-Gaziantep hattındaki sismik hareketliliğe dikkat çekti.

"6 ŞUBAT HÂLÂ KONUŞUYOR!"

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki stres aktarımını da işaret eden Bektaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

"6 Şubat hâlâ konuşuyor! 2023’te Amik Ovası’nın batısını kıran DAF’ın ardından, doğudaki ÖDF’de depremsellik sürüyor:

13 Haziran M4,5… 9 Ağustos M4,5 Nurdağı…?

 6 Şubat’ın Hatay–Gaziantep üzerindeki etkisinin henüz bitmediğine dair önemli bir veri. Ovanın doğusuna dikkat!

Son 3 yıllık sismisite bu ihtimali göz ardı etmememiz gerektiğini gösteriyor. Hatay–Gaziantep’te deprem tehlikesi bitmedi.

Asıl soru şu: 6 Şubat’ın gecikmiş stresi ÖDF’yi yeni bir kırılmaya mı zorluyor?

6 Şubat bitmedi! 6 Şubat 2023’te DAF’ın kırılmasıyla süreç sona ermedi. Kırılmanın ardından derinlerde oluşan viskoelastik stres, Amik Ovası’nın batısından doğusuna doğru aktarılıyor ve ÖDF üzerindeki gerilmeyi artırıyor olabilir."

İlgili Konular: #deprem #gaziantep #6 Şubat depremi

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