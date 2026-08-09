Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Gaziantep depreminin ardından korkutan uyarı: '6 Şubat bitmedi...'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.42'de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Hatay-Gaziantep hattındaki sismik hareketliliğe dikkat çekti.

"6 ŞUBAT HÂLÂ KONUŞUYOR!"

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki stres aktarımını da işaret eden Bektaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

"6 Şubat hâlâ konuşuyor! 2023’te Amik Ovası’nın batısını kıran DAF’ın ardından, doğudaki ÖDF’de depremsellik sürüyor:

13 Haziran M4,5… 9 Ağustos M4,5 Nurdağı…?

6 Şubat’ın Hatay–Gaziantep üzerindeki etkisinin henüz bitmediğine dair önemli bir veri. Ovanın doğusuna dikkat!

Son 3 yıllık sismisite bu ihtimali göz ardı etmememiz gerektiğini gösteriyor. Hatay–Gaziantep’te deprem tehlikesi bitmedi.

Asıl soru şu: 6 Şubat’ın gecikmiş stresi ÖDF’yi yeni bir kırılmaya mı zorluyor?

6 Şubat bitmedi! 6 Şubat 2023’te DAF’ın kırılmasıyla süreç sona ermedi. Kırılmanın ardından derinlerde oluşan viskoelastik stres, Amik Ovası’nın batısından doğusuna doğru aktarılıyor ve ÖDF üzerindeki gerilmeyi artırıyor olabilir."