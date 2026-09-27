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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara depremi için kritik uyarı: 'İstanbul, İzmit gibi değil!'

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara depremi için kritik uyarı: 'İstanbul, İzmit gibi değil!'

27.09.2026 16:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara depremi için kritik uyarı: 'İstanbul, İzmit gibi değil!'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş, 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremi üzerinden Marmara'daki deprem tehlikesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, aynı büyüklükteki bir depremin İstanbul ve İzmit’te farklı şekilde hissedilebileceğini söyledi.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Bölgesi’ndeki deprem tehlikesine ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı.

Bektaş, Marmara’da meydana gelebilecek bir depremin etkisinin yalnızca büyüklükle ölçülemeyeceğini belirterek, İstanbul için sarsıntının frekansı ve süresinin kritik olduğunu ifade etti.

SİLİVRİ DEPREMİNİ HATIRLATTI

Osman Bektaş, özellikle uzun süreçli yer hareketlerinin yüksek ve esnek binalar üzerinde daha fazla etki yaratabileceğine dikkat çekti.

Bektaş, özellikle 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremine dikkat çekerek fayın daha yavaş ve segmentli kırılmasının yanı sıra Marmara’nın kalın ve genç sediman örtüsünün yer hareketinin özelliklerini etkileyebileceğini belirtti.

“İSTANBUL, İZMİT GİBİ SALLANMAK ZORUNDA DEĞİL”

Bektaş, paylaşımında aynı büyüklükteki bir depremin farklı bölgelerde aynı şekilde hissedilmeyebileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İSTANBUL, İZMİT GİBİ SALLANMAK ZORUNDA DEĞİL!

Aynı büyüklükteki bir deprem;

İzmit’te kısa ve sert, İstanbul’da daha yavaş ve uzun süren bir sarsıntı yapabilir.

Neden?

  • Ana Marmara Fayının daha yavaş kırılması
  • Marmara’nın yüksek ısı akımı ve akışkanlı zayıf fay zonları
  • Kalın, genç deniz ve sahil sedimanları uzun peryotlu deprem dalgalarını öne çıkarabilir. 

Sonuç: 

  • Yüksek ve esnek binalar daha büyük salınımlara maruz kalabilir.
  • Alçak ve rijit binalar ise bu uzun periyotlu harekete göre daha az duyarlı olabilir.

Her bin zemini depreme nasıl farklı davranıyorsa, her bölge jeolojik özelliklerine göre deprem dalgalarının farklı frekansları cevap verir."

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