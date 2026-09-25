Türkiye Felsefe Kurumu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi, Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü eski Başkanı Prof. Dr. Sara Çelik yaşamını yitirdi. Yaklaşık 40 yıla yayılan meslek hayatı boyunca Kuleli Askeri Lisesi dâhil birçok kurumda felsefe öğretmenliği yapan, Anglo-Sakson felsefesi ve zihin felsefesi alanındaki çalışmalarıyla Türk akademi dünyasına önemli katkılar sunan duayen akademisyenin cenazesi, Ankara Karşıyaka Camii'nde saat 14.30'da kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Çelik'in vefatı, bilim ve eğitim camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

PROF. DR. SARA ÇELİK KİMDİR?

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Sara Çelik; ilk öğrenimini Çayırhan İlkokulunda, orta öğrenimini ise İstanbul’da Selçuk Kız Enstitüsü ve İstanbul Kız Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde bitiren Çelik, lisans eğitimi süresince Felsefe Tarihi Esas, Sistematik Felsefe ve Mantık, Latin Dili ve Edebiyatı, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ile Psikiyatri alanlarında sertifikalar alarak toplam altı sertifika ile mezun oldu. Lisans bitirme tezini "Lucretius’da Ruh Sorunu" başlığıyla hazırlayan Çelik, mezuniyetinin ardından İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne de bir süre devam etti.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE ÖĞRETMENLİK YILLARI

1969 yılında İstanbul Üniversitesi Doktora Programına kaydolan Sara Çelik, 1974 yılında gerekli ön çalışmaları tamamlayarak Prof. Dr. Nermi Uygur’dan "Başarı Belgesi" (Bachelor of Philosophy) aldı. Doktora hazırlık sürecinde Spinoza, John Stuart Mill, Bertrand Russell ve George Edward Moore gibi isimler üzerine yoğunlaşan Çelik, çalışmalarında ağırlıklı olarak Anglo-Sakson felsefesine yöneldi.

Akademik çalışmalarının yanı sıra ortaöğretim kurumlarında da görev alan Çelik; Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, Erenköy Güneş Lisesi, 50. Yıl Çağlayan Lisesi, Beyoğlu Fındıklı Lisesi ve yaklaşık 10 yıl süresince Kuleli Askeri Lisesi dahil olmak üzere çeşitli liselerde 20 yıla yakın Felsefe Ders Grubu Öğretmenliği yaptı.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ VE BÖLÜM BAŞKANLIĞI

1980'lerin sonunda Prof. Dr. Uluğ Nutku danışmanlığında doktora tezine yeniden başlayan Çelik, 1994 yılında "Gilbert Ryle’ın Zihin Kavramı" başlıklı teziyle "Doctor of Philosophy" (PhD) unvanını kazandı.

1995 yılında Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanan Çelik, 1998 yılında Doçent, 2006 yılında ise Profesör unvanını aldı. 2001 yılından itibaren 12 yıl boyunca Mersin Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sara Çelik, 24 Ağustos 2012 tarihinde emekliye ayrıldı.