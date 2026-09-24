Prof. Dr. Sözbilir’den dikkat çeken uyarı: 'Bu deprem sürpriz değil'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Sözbilir, depremin dış merkezinin Bozova Fayı’nın doğu ucunda bulunduğunu belirterek, sarsıntının 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede biriken stresle ilişkili olabileceğini söyledi.

“TETİKLENMİŞ DEPREM OLARAK KABUL EDEBİLİRİZ”

Sözbilir, “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında stresin biriktiği yerlerden biri olarak değerlendirebiliriz. Bu bağlamda Şanlıurfa depremini tetiklenmiş deprem olarak kabul edebiliriz” dedi.

Bozova Fayı’nın 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası’nda 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlandığını belirten Sözbilir, “Dolayısıyla bu deprem sürpriz değil” ifadelerini kullandı.

“7 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP”

Bozova Fayı’nın uzun süredir suskun olduğuna dikkat çeken Sözbilir, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Elimizdeki bilgiler Bozova Fayı'nın 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ve uzun dönemden beri suskun bir fay olduğu biliniyor.”

Sözbilir, AFAD tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerinin depremin sağ yanal doğrultu atımlı faylanmayla ilişkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

ATATÜRK BARAJI İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Bölgede İl Afet Risk Azaltma Planları kapsamında belirlenen eylemlerin bir an önce uygulanması gerektiğini vurgulayan Sözbilir, Bozova Fayı’nın niteliği konusunda bilim dünyasında daha önce farklı görüşlerin bulunduğunu kaydetti.

Sözbilir, son depremin fayın diri olduğunu gösterdiğini ifade ederek, “Fayın 7 büyüklüğünde bir deprem üretmesi durumunda Atatürk Barajı'na etkisinin de araştırılması gerekiyor” dedi.