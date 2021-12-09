Prof. Dr. Yeşim Taşova: Yoğun bakımlar yeniden doldu
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandemiye bağlı olarak yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğunu yeni yatakların açılmaya başlandığını ve yatan hastalarında genelde aşısız kişiler olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı, 20-26 Kasım haftasını kapsayan tabloya göre vaka artışında Adana ikinci sırada yer aldı. 100 bin kişide görülen vaka sayısında 416,65 oranına sahip kentte halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarını unuttuğu gözlendi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artışın hastanelere yansıdığını belirterek, “İlk zamanlara göre daha iyi yönetiyoruz çünkü neyle karşılaştığımızı biliyoruz. Özellikle hiçbir şey bitmeden bu dalganın başlamış olması hem sağlık sistemine yük olabileceği gibi sağlık çalışanlarına da zorlu oluyor. Bu salgın uzadı ve uzayacak. Salgının eğrisi bu şekilde gidecektir. İnsan gücü dahil tüm imkanların çok akıllıca ve randımanlı kullanılması gerekir” dedi.
Kendi hastanelerinde yoğun bakım yataklarını doldurduklarını belirten Prof. Dr. Taşova, "Diğer hastanelerden gelen bilgilerde bu yönde. Yoğun bakım yataklarımız şuan tam olarak dolu. İlk büyük salgında kapattığımız yataklar vardı ama onları da açacağız. Buradaki en önemli unsur aşı. Yoğun bakımda yatanların çok önemli bir kısmı aşısız veya tam aşı olmayan kişiler” ifadelerini kullandı.
“BÜTÜN DÜNYANIN AŞILANMASI GEREKİYOR”
Omicron varyantına da değinen Taşova, “Bu gibi varyantları göreceğiz daha. Bu salgın daha bitmedi. Ne kadar çok aşısız insan olursa dünya yeni yeni varyantları yaşayacak. 32 mutasyon var. Özellikle hızlı yayılan mutasyonlar gibi bir takım mutasyonların bir araya gelmesiyle de varyantlar oluşabiliyor. Çok hızlı yayılır ama aşılar şimdilik etkili gibi görünüyor. Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor. Ülkemizde istediğimiz kadar aşıyı tamamlayalım ama seyahat imkanlarının arttığı bu dönemde herkesin aşı olması lazım. Bir bakarsınız virüs kendini yok eder, bir bakarsınız daha şiddetli bir varyantla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.
Video Haberler
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini
- Gökhan Özoğuz'dan zam isyanı
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia
- Hekimi boğazından yaralayan sanığın cezasında indirim
- Süleyman Soylu'ya çok sert kara para tepkisi
- Görevden alınan Melih Gökçek, Özgür Özel'i hedef aldı