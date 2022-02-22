Prof. Naci İnci’ye, Cumhurbaşkanı imzasıyla görevlendirme

22 Şubat 2022 Salı, 04:00

Öğrenci ve akademisyenler tarafından “kayyum rektör” olarak adlandırılan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Naci İnci, bu kez TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Şubat 2018’de, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Hasan Mandal getirilmişti. Ekim 2018’de yapılan atama ile de üyeliklere eski Boğaziçi Rektörü ve AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Özkan Günay’ın kardeşi Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof. Dr. Metin Orhan, eski MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Mehmet İhsan Taşer, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın kardeşi Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk ve eski AKP milletvekili Aydın Ünal getirilmişti. Ünal, daha sonra görevinden istifa etmişti.

Erdoğan’ın imzasıyla TÜBİTAK’ın yönetim kurulu yenilendi. Buna göre Başkan Mandal ile üyeler Taşer, Bayraktar, Öztürk görevlerine devam edecek. Prof. Özkan ile Prof. Orhan’ın yerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut atandı. İnci, AKP’lilerin de bulunduğu isimler ile yakın zamanda Boğaziçi Üniversitesi için vakıf da kurmuştu.