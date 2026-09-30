Psikolog Nurselen Gülaçtı'nın öldürülmesi: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Ankara'da psikolog Nurselen Gülaçtı'yı, kendi iş yerinde öldürülmesine ilişkin Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fuat Yıldırım, maktulün aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse esas hakkındaki mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, tanık dinleneceğini bildirdi.

TANIK ANLATTI: "KONUŞACAKLAR SANDIM"

Tanık Y.Ö, olay günü sabah erken saatlerde ofiste olduğunu, sanık Yıldırım'ın sabah kendisine mesaj attığını ve maktulle ofise geleceklerini söylediğini anlattı.

Sanık Yıldırım'ın, ofise alkol alıp bırakmasını istediğini de aktaran Y.Ö, "Özel konuşacaklarını varsaydım. Garip karşılamadım. Karşı dükkana geçtim. Sabah 08.00 gibi gelip dükkana geçtiklerini gördüm" dedi.

Y.Ö, sanık Yıldırım'ın bir süre sonra D.K'yi çağırdığını anlatarak, şu beyanda bulundu:

"Bağrışma sesi falan duymadık öncesinde. Çok durmadı D.K. geri geldi. Hemen ardından kapının kilitlendiğini ve 3 el silah sesini duydum. Koşarak çıktım. Yanlarına vardığımda G.Ö. şoktaydı. Fuat abiye 'ne yaptın sen' diyordu. Fuat abi 'ne yapmışım ki' dedi. Sonra başkalarını çağırmaya gittim ardından polis geldi zaten."

Söz verilen sanık Fuat Yıldırım, pişman olduğunu ve önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanık Yıldırım'ın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ancak Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesi kapsamında "haksız tahrik" indirimi uygulanmasını istedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Nurselen Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı ise sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini, sanığın uzun süredir ablasını rahatsız ettiğini anlatarak, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Söz alan müşteki avukatları da sanığın olaydan önceki gün maktulü öldürmeyi kafasına koyduğunu ve tehdit mesajları attığını ve mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, "Sanığın 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme'den cezalandırılmasını ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Fuat Yıldırım'ın indirim uygulanmaksızın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.