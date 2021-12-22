Psikolojisi bozuk dedikleri Müzeyyen Fidanlı, bir hafta içinde yaşamını yitirdi

22 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Mide rahatsızlığı nedeniyle acil servise götürülen Müzeyyen Fidanlı bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Nikâhsız yaşadığı Taşkın Yanar, hayat arkadaşının doktor hatası ve üç ayrı hastanede ortaya çıkan ihmaller zinciri nedeniyle yaşamını yitirdiğini savunarak suç duyurusunda buludu. Yanar, “Sadece adalet istiyorum. Eşimin ölümünden kim sorumluysa gereken cezayı alsın” dedi.

Konak ilçesinde yaşayan Taşkın Yanar, nikâhsız birliktelik yaşadığı Müzeyyen Fidanlı’yı (48) geçirdiği mide ağrısı nedeniyle 2 Aralık tarihinde Alsancak Devlet Hastanesi acil servis birimine götürdü. Fidanlı yaklaşık 18 saat kaldığı acil servisten, beyninde pıhtılaşma olduğu gerekçesiyle önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından da zehirlenme nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık altı gün boyunca tedavisi yoğun bakımda süren ve kesin tanı konulamayan Fidanlı, önce entübe edildi, ardından da 9 Aralık tarihinde yaşamını yitirdi.

Taşkın Yanar, hayat arkadaşı Fidanlı’yı doktor hatasına ve yanlış ilaçlara kurban verdiklerini söyledi. Her üç hastane ve tedaviyi üstlenen doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunan Yanar, eşimin yürüyerek girdiği hastaneden cenazesinin çıktığını belirterek, “Gencecik kadın, daha önceden herhangi bir rahatsızlığı ve sürekli kullandığı bir ilaç yoktu. Midesi rahatsız diye götürdük, teşhis koyamadılar” dedi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM BULGUSU

18 saat boyunca Fidanlı’ya serum ve sakinleştirici verildiğini söyleyen Yanar hastane sürecini şöyle anlattı: “İğneler vuruldu, tomografiler çekildi ve dengesi bozuldu. Sonra da fenalaştı ve bilinci kapandı. Bir teşhis koyamadılar, en sonunda psikolojik rahatsızlık dediler. Sonra beyninde pıhtılaşma var diye ambulansla Tepecik’teki hastaneye sevk edildi. Oradaki doktorlar da zehirlenme teşhisi koydu. Sonra epilepsi hastası dediler. Ne olduğunu anlamadan entübe edildi. Oradan da Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildik. Bu sefer karaciğeri bitmiş, organ nakli yapacağız dediler. Sonra kalbi durmuş ve onu kaybettik. Adli tıp raporunda şüpheli ölüm bulgusu var, inceleme başlatıldı.”

İhmali olanların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Yanar, “Gerekirse Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğim. Benim tek istediğim adaletin yerini bulması. Burada çok belli şekilde doktorların hatası var, eşim kullanılan yanlış ilaçlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Başkalarının da canı yanmasın” diye konuştu.