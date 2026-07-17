PTT’de personel sistemi sil baştan değiştirilirken, ‘itiraf’ da geldi

PTT’de personel sistemini sil baştan değiştiren düzenlemelerin de yer aldığı “torba teklif” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten komisyonda teklifle ilgili değerlendirme yaparken, iş güvencesinin nasıl olacağını da açıkladı. Gülten, PTT’de 3 tip personel bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“En başta, temel anlamda kadrolu personelimiz; 399’lu (399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar) personeller var, İHS’lilerin 4/A ve 4/C’lileri var. Nereden kaynaklanıyor bu fark? 2013 yılı itibarıyla anonim şirkete dönüştükten sonra artık 399’lu personel alımı PTT’de durduruldu. Bundan sonra tüm alınanlar İHS’li olarak başladılar. Dolayısıyla, burada 399’lu hakkı elde ederek bu tarafa, İHS’ye geçiş hakkı şu anda zaten bütün 399’lu personelimizde var. Gelip burada 399’dan İHS’ye geçiş yapabilirler; bu, uzunca bir süredir böyle, on üç yıldır bu hakları devam ediyor ama şu an itibarıyla biz artık bu süreci hızlandırıyoruz çünkü o zamanki öngörü şuydu: Belli bir sayının buraya geçmesi ve artık burada tekil bir yönetimin sağlanmasıydı. Şu an mevcut durumda İHS’li 4/A, 4/C ve 399’lular olmak üzere 3 tip kadrolu personelimiz var. Bunun dışında taşeron personel de çalıştırıyoruz.”

İŞ GÜVENCESİ GİDİYOR

Gülten, bunun dışında az sayıda kamu işçisi olduğunu da kaydetti. Görüşmeler sırasında milletvekilleri iş güvencesinin nasıl olacağını sordu. PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, şunları söyledi:

“İHS’lilerin idari hizmet sözleşmesinde 108. maddemiz var. Bu maddede ‘Eğer gerekli görüldüğü hâllerde idari hizmet sözleşmesi yenilenmez’ diye bir maddemiz var ancak bugüne kadar hiç uygulanmamış ve 399’dan İHS’ye geçecek olanlara da biz hukuken uygulanmasının çok mümkün olduğunu düşünmüyoruz.”

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Peki, bu yeni düzenlemeyle iş güvencesini -uygulanır uygulanmaz, ayrı bir şey- kaybedecek mi İHS’li olması durumunda?” diye sordu. PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, “İdari hizmet sözleşmesinde, evet, ihtiyaç hâlinde ‘sözleşmesi yenilenmez’ maddesi olacak şu anki yönetmeliklerimize göre, bu bir yönetmelik ve 399’luların İHS’li olmaları hâlinde 108. madde evet, sözleşmelerinde var” dedi. Böylece PTT’de personelin iş güvencesinin ortadan kalkacağı da kabul edilmiş oldu.

PERFORMANSA GÖRE ÜCRET

Gülten, ücretler konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı:

“İHS’lilerle 399’lular arasında bazı haklar anlamında farklılıklar var, bunları da göz önüne aldığımızda bizce İHS’liler daha yüksek alıyor. Neden? Şöyle: Temel ücretlerde 399’lular ile İHS’liler arasında bir fark oluşuyor ancak İHS’lilere biz performans ödemeleri yapıyoruz yani belli sayının üzerinde işte memursa yaptığı işlem üzerinden bir performans puanı alıyorlar ve buna göre ödemeler yapıyoruz ve bu ödemelerle birlikte 399’luların alacağı rakamın çok üzerine gidebiliyorlar. Aynı zamanda da 399’lular yönetici olamıyorlar, İHS’liler yönetici olabiliyor.”