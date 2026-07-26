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PVC ustası iş yerinde öldürülmüştü: Cinayetin nedeni ortaya çıktı!

PVC ustası iş yerinde öldürülmüştü: Cinayetin nedeni ortaya çıktı!

26.07.2026 10:13:00
Güncellenme:
DHA
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PVC ustası iş yerinde öldürülmüştü: Cinayetin nedeni ortaya çıktı!

Adana'da PVC ustası Ali Güloğlu'yu öldüren A.E.M. ile saldırıyı azmettirdiği öne sürülen S.E., polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Güloğlu'nun ağabeyinin S.E.'ye olan borcunu ödemediği gerekçesiyle taraflar arasında husumet başladığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen A.E.M. ile S.E., tutuklandı.
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Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde 20 Temmuz’da saat 16.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; başlarında kask bulunan 2 kişi, motosikletle PVC ustası Ali Güloğlu’nun (45) iş yerinin önüne gitti. Motosikletten inen A.E.M. (16), iş yerine girerek taburede oturan Güloğlu’na peş peşe ateş etti. Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından hastaneye kaldırılan Güloğlu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. Polis, A.E.M. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen F.E.'yi (25) operasyonla yakaladı.

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AZMETTİRİCİ OLDUĞU İDDİASIYLA YAKALANDI

Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda saldırıyı S.E.'nin (26) düzenlettirdiğini öne sürdü. Bunun üzerine polis, S.E.'yi de gözaltına aldı. Polisin yaptığı araştırmada; Güloğlu'nun ağabeyinin, S.E.’ye borçlu olduğu ve ödemediği için taraflar arasında husumet başladığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.M. ile S.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosikleti kullanan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.

İlgili Konular: #Adana #silahlı saldırı #ağabey #PVC

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