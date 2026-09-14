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Raci Şaşmaz kimdir? Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz neden ifadeye çağrıldı? Raci Şaşmaz dizi ve filmleri...

Raci Şaşmaz kimdir? Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz neden ifadeye çağrıldı? Raci Şaşmaz dizi ve filmleri...

14.09.2026 13:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Raci Şaşmaz kimdir? Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz neden ifadeye çağrıldı? Raci Şaşmaz dizi ve filmleri...

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerine başvurulacak. Peki, Raci Şaşmaz kimdir? Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz neden ifadeye çağrıldı? Raci Şaşmaz dizi ve filmleri...
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'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmasında ifadelerine başvurulacak. Peki, Raci Şaşmaz kimdir? Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz neden ifadeye çağrıldı? Raci Şaşmaz dizi ve filmleri...

RACİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Tayyar Raci Şaşmaz 30 Ekim 1973 yılında Elazığ'da doğdu. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Osman Sınav'ın yönettiği Deli Yürek dizisinin senaristliğini yaptı. 2001 yılında ilk sinema filmi olan Deli Yürek: Bumerang Cehennemi'nin senaryosunu kaleme aldı. Ardından Kurtlar Vadisi'ni yazmaya başladı. 2004 yılında kendi yapım şirketi olan Pana Film'i kurarak, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristliği ile birlikte yapımcılığını da üstlendi. Ekmek Teknesi, Eşref Saati, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin yanı sıra Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Gladio, Kurtlar Vadisi Filistin filmlerine imzasını attı. 2010 yılından beri iş dünyasındadır. Raci Şaşmaz, inşaat, turizm, sanayi alanlarında yatırımlar yaptı. 2015 yılında Pana Yapı şirketini kurdu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle senarist ve yapımcılığa geri döndü. 2019'da dizi oyuncularının maaşlarını ödeyememesi nedeni ile diziyi ATV İç Yapımlara devretti.

RACİ ŞAŞMAZ İLE NECATİ ŞAŞMAZ KARDEŞ Mİ?

Raci Şaşmaz, oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz’ın kardeşidir. İki kardeş özellikle Kurtlar Vadisi projesinde birlikte çalışmalarıyla tanınmıştır. Necati Şaşmaz, dizinin başrolünde Polat Alemdar karakterini canlandırırken Raci Şaşmaz senarist ve yapımcı olarak projede yer aldı.

RACİ ŞAŞMAZ’IN DİZİLERİ

Şaşmaz’ın yer aldığı başlıca diziler şöyle:

Deli Yürek – Senarist

Ekmek Teknesi – Senarist, yapımcı

Kurtlar Vadisi – Senarist, yapımcı, konuk oyuncu

Kurtlar Vadisi Terör – Senarist, yapımcı

Kurtlar Vadisi Pusu – Senarist, yapımcı

Eşref Saati – Senarist, yapımcı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Senarist, yapımcı

RACİ ŞAŞMAZ’IN FİLMLERİ

Raci Şaşmaz’ın sinema filmleri arasında şunlar bulunuyor:

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (2001) – Senarist

Kurtlar Vadisi Irak (2006) – Senarist, yapımcı

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (2008)

Kurtlar Vadisi Gladio (2009)

Kurtlar Vadisi Filistin (2011)

RACİ ŞAŞMAZ NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma, aradan geçen 15 yılın ardından yeniden gündemde.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı.

İlgili Konular: #Kurtlar Vadisi #Senarist #raci şaşmaz

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