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Rafet Dalkıran kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kaç yaşında, nereli?

Rafet Dalkıran kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kaç yaşında, nereli?

4.08.2026 15:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Rafet Dalkıran kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kaç yaşında, nereli?

'Rafet Dalkıran kimdir?' araştırılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısında alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Kararlar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Peki, Rafet Dalkıran kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kaç yaşında, nereli?

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Rafet Dalkıran'ın hayatı merak ediliyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan 2026 Yüksek Askerî Şûra toplantısı tamamlandı. İletişim Başkanlığınca açıklanan kararlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde önemli değişiklikler yapıldı. Şûra kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi. Peki, Rafet Dalkıran kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kaç yaşında, nereli? 

RAFET DALKIRAN KİMDİR?

Rafet Dalkıran, 16 Nisan 1966 tarihinde Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde doğdu. 1988 yılında Hava Harp Okulundan mezun olarak Türk Hava Kuvvetlerinde görevine başladı. Daha sonra Hava Harp Akademisini tamamlayarak kurmay subay oldu. Askeri eğitimini tamamlamasının ardından Hava Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birlik ve karargâhlarda görev yaptı. 5 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında orgeneral rütbesine terfi etti. 4 Ağustos 2026 tarihli YAŞ kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

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