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Rahmi Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş ne iş yapıyor?

Rahmi Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş ne iş yapıyor?

8.10.2026 17:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Rahmi Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş ne iş yapıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Rahmi Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş ne iş yapıyor?
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Fon soruşturması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın adı ve ailesine ilişkin iddialar yeniden gündeme gelirken, Bakan Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı da merak konusu oldu. Peki, Rahmi Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş ne iş yapıyor?

RAHMİ GÖKTAŞ KİMDİR?

Rahmi Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşidir. Göktaş, evlendiği dönemde TBMM'de milletvekili Edibe Sözen'in Özel Kalem Müdürü olarak görev yapıyordu.

Rahmi Göktaş'ın kariyerinde daha sonra Brüksel Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü görevi öne çıktı. Yunus Emre Enstitüsü'nün resmi internet sitesinde yer alan 2015 tarihli haberde de Rahmi Göktaş, Brüksel Müdürü olarak belirtiliyor.

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MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ VE RAHMİ GÖKTAŞ NE ZAMAN EVLENDİ?

Mahinur Özdemir Göktaş ile Rahmi Göktaş, 30 Temmuz 2010 tarihinde Brüksel'de evlendi. 

İlgili Konular: #Yunus Emre Enstitüsü #Mahinur Göktaş

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