Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can fena yakalandı: Torpil talepleri kameralara yansıdı!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 21:29

Güncelleme: 03.01.2024 - 21:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde vaatte bulunduğu 'mülakat' ile ilgili henüz bir adım atılmazken Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın 'torpil' iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Fox TV'nin haberine göre, daha önce "FETÖ'yü ziyaret ettim. Siyaset ve bürokraside yükselme o yolla oluyordu" ifadeleri de gündem olan Can, torpil yaparken kameralara yakalandı.

Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne havale ettiği görüldü. Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği de görüldü.

Can'a mesaj atanlar arasında CHP'den Memleket Partisi'ne oradan da AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin yer alması dikkat çekti.

ÇELEBİ'DEN SAVUNMA: SATIRIN ALTINDA 'ŞEHİT YAKINI' YAZIYOR

Haberin ardından sosyal medya hesabından ilgili videoyu paylaşan Çelebi, kendisini şu sözlerle savundu:

"İzmir’den ŞEHİT BABASI R.O.’nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can’a “Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize!” diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş.

Şehit cenazesinden çıkıp DEM’lenmeye gidenleri, devletimize işgalci diyen Demirtaş’ı haber yapamayan FoxTV öyle buyurmuş.

Yazılı sınavı 89 olan kardeşimizin bize ihtiyacı bile yok. Bir şehit babasının ricasını sadece hassasiyet gösterilmesi için iletmek boynumuzun borcudur!

Satırın altında “ŞEHİT YAKINI” da yazıyor ama FOX tilkilik yapıp yayınlamıyor, hatta kapatıyor!

İsteyen gazetecilere gösterelim!!!"