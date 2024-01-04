Yayınlanma: 04.01.2024 - 19:46

Güncelleme: 04.01.2024 - 19:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde vaatte bulunduğu 'mülakat' ile ilgili henüz bir adım atılmazken Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın 'torpil' iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

Fox TV'nin haberine göre, daha önce "FETÖ'yü ziyaret ettim. Siyaset ve bürokraside yükselme o yolla oluyordu" ifadeleri de gündem olan Can, torpil yaparken kameralara yakalanmıştı. Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne havale ettiği ve bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği de görülmüştü.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan ‘torpil’ savunması: Bize talep gelir, ilgili yerlere iletiriz — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 4, 2024

CAN'DAN 'MAHREMİYET' SAVUNMASI

Fox Haber'in 'torpil' iddialarına ilişkin soruya yanıt veren Bakan Yardımcısı, "Torpil mesajları falan yok. Temel hak ve hürriyetler, mahremiyet konusuna biraz bakın. Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? Kanun açık iyice okuyun. Bize talepler gelir, ilgili yerlere iletiriz" dedi.