Rantla yok edilmek istenen Selimiye’den ilk sevindiren haber: Liman iptal edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Selimiye Mahallesi’nde yapılmak istenen yat limanı projesinde sevindiren haber geldi. Selimiye Yat Marina ve Yelken Akademisi Turizm Ticaret İthalat İhracat AŞ tarafından yapılmak istenen ve 450 yat bağlama kapasiteli olarak planlanan proje iptal edildi.

Kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Bilindiği üzere ÇED Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 2. fıkrası (a) bendinde ‘Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır. ÇED sürecinin sonlandırıldığı Bakanlık ve il müdürlüğü internet sayfasından ilan edilir’ hükmü kapsamında, anılan proje için ÇED süreci sonlandırılmıştır” sözleriyle duyurdu.

ÇED sürecinin bir parçası olarak proje için kurum görüşlerine başvuruldu. Söz konusu proje için Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Ülkemiz yat turizmi açısından önem taşıyan koruma statülü bölgede yer alması, bölgenin deniz taşıma kapasitesini aşarak sualtı ekosistemine zarar vermesi, Selimiye yerleşim alanı ile bölgedeki turizm gelişimini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, uygun görülmemektedir” ifadelerini kullandı.

Yatırım bedeli 465 milyon TL olarak açıklanan proje kapsamında 450 yat kapasiteli bağlama alanı, yüzer iskeleler, dalgakıran sistemi, yakıt istasyonu ve çeşitli kıyı yapılarının inşa edilmesi planlanlanmıştı. Alan önemli doğa alanı ve kısmen doğal sit alanı içerisinde yer alıyordu. Projenin iptalinden önce açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras alanın hassas olduğunu ve projeye izin vermeyeceklerini altını çizmişti.