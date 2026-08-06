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Rapor ücreti ne zaman yatar? 2026 E-Devlet rapor parası nasıl sorgulanır?

Rapor ücreti ne zaman yatar? 2026 E-Devlet rapor parası nasıl sorgulanır?

6.08.2026 13:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Rapor ücreti ne zaman yatar? 2026 E-Devlet rapor parası nasıl sorgulanır?

Çalışanların hastalık, iş kazası veya analık nedeniyle raporlu oldukları günler için ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Rapor ücreti ne zaman yatar? 2026 E-Devlet rapor parası nasıl sorgulanır?
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, rapor nedeniyle çalışamayan sigortalının gelir kaybını kısmen karşılamayı amaçlıyor. Hastalık halinde ödeme, iş göremezliğin üçüncü gününden itibaren başlarken iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında raporlu olunan her gün için ödeme yapılabiliyor. Peki, Rapor ücreti ne zaman yatar? 2026 E-Devlet rapor parası nasıl sorgulanır?

RAPOR PARASI NEDİR?

Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELER?

İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor. 1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz. Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.

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