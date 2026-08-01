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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden art arda dikkat çeken paylaşımlar: 'Sıra size de gelecek...'

Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden art arda dikkat çeken paylaşımlar: 'Sıra size de gelecek...'

1.08.2026 12:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinden art arda dikkat çeken paylaşımlar: 'Sıra size de gelecek...'

Sosyal medyada hakkında 'cezaevinde itirafçı olduğu' iddiaları gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Pınar Kütahyalı'dan art arda dikkat çeken paylaşımlar geldi. Cem Küçük tutuklanmasının yankıları sürerken, Pınar Kütahyalı "Neymiş… İlahi adalet herkese işliyormuş… Herkes demek ki; kapısının önündeki pisliklere bakacakmış . Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa… Sıra size de gelecek" ifadelerini kullandı.
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İktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı ve Mehmet Akif Ersoy'un ardından Cem Küçük'ün de tutuklanmasının yankıları sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyada Rasim Ozan Kütahyalı hakkında Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturmada 'gizli tanık' olduğu iddiası gündem olurken, Pınar Kütahyalı'dan art arda paylaşımlar geldi.

"KORKU HAVASI SEZİYORUM..."

Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Pınar Kütahyalı, dün ve önceki gün yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Neymiş… İlahi adalet herkese işliyormuş… Herkes demek ki; kapısının önündeki pisliklere bakacakmış . Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa… Sıra size de gelecek … Sabahlara kadar yapılan yayınlar nerede ? Herboloklar kendi pislikleriniz çıkmasın diye hedef göstermeleriniz nerede? Korku havası seziyorum :) konuşsanıza gerçi konuşacağınız kişi çok izlenmeye değer biri değil rayting yapamazsınız!!! Aynaya bakında sonra adımızı ağzınıza alın!"

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