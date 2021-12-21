Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında

Edirne'de, rayda yürüyen H.L. (81), çimento yüklü trenin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayla ilgili 2 makinist, gözaltına alındı.

DHA
21 Aralık 2021 Salı, 15:21
Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında
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Kaza, Edirne merkeze bağlı Dilaverbey Mahallesi yakınlarında tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi.

Halkalı-Kapıkule seferini yapan çimento yüklü tren, iddiaya göre, rayda yürüyen H.L.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir yolu kenarına savrulan H.L., ağır yaralandı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen tren de güçlükle durdurulurken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

2 MAKİNİST GÖZALTINDA

H.L., ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 2 makinisti ise gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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