Recep Türk kimdir, kaç yaşında, nereli? İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk önceki görevleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atamalar yapıldı. İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne Recep Türk getirildi. Yurttaşlar, Recep Türk'ün hayatını merak etti. Peki, Recep Türk kimdir, kaç yaşında, nereli? İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk önceki görevleri neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:57
Recep Türk kimdir, kaç yaşında, nereli? İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk önceki görevleri neler?
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atamalar yapıldı. İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne Recep Türk getirildi. Yurttaşlar, Recep Türk'ün hayatını merak etti. Peki, Recep Türk kimdir, kaç yaşında, nereli? İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk önceki görevleri neler? İşte Recep Türk'ün hayatı ve biyografisi...

RECEP TÜRK KİMDİR?

Recep Türk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2000 yılında T. Halk Bankası A.Ş.' de başladığı meslek hayatına Müfettiş, Ticari - KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü, Ticari Şube Müdürü ve Gaziantep Bölge Koordinatörü olarak devam etti. Ocak 2015'te Bankamızda göreve başlayan Türk, Bölge Yöneticisi ve Bölüm Başkanı olarak, Kasım 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında ise Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2021 tarihinden itibaren Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Recep Türk, 11 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete kararları ile Yeni İller Bankası Genel Müdürü oldu.


recep türk recep türk kimdir kimdir? iller bankası müdürü kim İller Bankası AŞ İller Bankası

İlgili Haberler

Turan Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak'ın önceki görevleri neler?

Turan Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak'ın önceki görevleri neler?
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara kimdir? Ayşegül Yıldırım Kara kaç yaşında, nereli?

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara kimdir? Ayşegül Yıldırım Kara kaç yaşında, nereli?
İrfan Özsert kimdir, kaç yaşında, nereli? Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert'in önceki görevleri neler?

İrfan Özsert kimdir, kaç yaşında, nereli? Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert'in önceki görevleri neler?

En Çok Okunan Haberler