Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

17 Haziran 2022 Cuma, 16:36

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bartın-Kozcağız yolunda meydana geldi. Kozcağız beldesindeki rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan K.B.'nin kullandığı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan sürücü ile 8 çocuğa ilk müdahalede bulunarak, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





