Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan araç devrildi: 9 yaralı
Bartın'da, rehabilitasyon merkezine öğrencilerin taşındığı otomobilin şarampole devrildiği kazada, sürücü ve 8 çocuk yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bartın-Kozcağız yolunda meydana geldi. Kozcağız beldesindeki rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan K.B.'nin kullandığı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan sürücü ile 8 çocuğa ilk müdahalede bulunarak, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedaviye alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- Bakanlık önünde ikinci protesto