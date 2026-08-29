RES projesi yolu tamamlanırken itirazlar dinlenmedi, rapordaki sayılar ise tutarsız: Arazide kaç türbin var?

AKP iktidarı döneminde aldıkları kamu ihaleleriyle tanınan Kalyon Holding’in Ordu, Tokat ve Sivas sınırları içerisindeki 33 türbinlik rüzgâr enerji santralı (RES) projesi çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamladı. Projenin nihai ÇED raporu yayımlanırken orman alanlarına ilişkin farklı veriler yer aldı.

Rapora eklenen ekosistem değerlendirme raporunda 33 türbinin büyük bölümünün tarım ve mera alanlarında bulunduğu, yedi türbinin ise orman alanları üzerinde yer aldığı belirtildi. Buna karşın Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) saha incelemesinde 11 türbinin “orman sayılan alanlarda” kaldığı bildirildi.

ÇED raporundaki e-OGM arazi örtüsü tablosunda ise 10 türbin “orman” niteliğiyle gösterildi. Böylece nihai raporun farklı bölümlerinde orman alanlarıyla ilişkili türbin sayısı 7, 10 ve 11 olarak yer aldı.

Kullanılan arazi sınıflandırmalarının kapsamı farklı olabilse de raporda bu farkın nedenine ilişkin ayrıca açıklama yapılmadı.

VERİMLİ Mİ DEĞİL Mİ?

OGM görüşünde bir başka dikkat çekici ayrıntı da U27 sayılı türbin oldu. “Orman sayılan alanlarda” bulunduğu belirtilen 11 türbin arasında U27 yer almazken hemen sonraki değerlendirmede U17, U18 ve U27’nin “verimli orman ve gençleştirme sahalarında” kaldığı belirtildi. OGM, bu üç türbinin süpürme alanındaki ağaçların korunmasını ve vinç montaj alanı dışında ağaç kesilmemesini istedi. Ancak ÇED raporunun “kesilecek ağaçların tür ve sayıları” başlıklı bölümünde toplam kaç ağacın kesileceğine ilişkin bilgi verilmedi.

YAYLAK VASFINDA

Tapu kayıtlarına göre proje alanı ve çevresindeki yaylak vasıflı taşınmazların 1240 hektarı proje sahası içerisinde kalıyor. Yaylaklarda türbinler için 18.3, yollar için 8.6, şalt merkezi ve depolama tesisi için 2.2 olmak üzere toplam 29.1 hektarda inşaat yapılması planlanıyor.

Proje sahasındaki kuşlara ilişkin de çalışma yapıldı. Kuşlar üzerindeki etkilere ilişkin 2025 sonbahar izleme çalışmasında 63 kuş türü tespit edildi. Süzülerek uçan hedef türlerden 484 birey kaydedilirken 51 bireyin türbinlerin kanatlarının döneceği süpürme bölgesinden geçtiği belirlendi. Alanda IUCN’nin “hassas” kategorisindeki büyük orman kartalı ile “tehdide yakın” kategorisindeki kızılbaşlı örümcekkuşu da saptandı. Buna karşın raporda alanın nesli tehlike altındaki kuşlar açısından kritik bir göç güzergâhı olmadığı değerlendirmesine yer verildi.

ÇED sürecinde bölge halkı da projeye itiraz etmişti. Sivas’ın Sugözü köyünde yurttaşlar “Biz bu projeyi istemiyoruz” derken daha önceki HES, yol ve enerji iletim hattı yatırımlarının mera alanlarını daralttığını belirtti. Bir yurttaşın “Bizim geleceğimize bırakacağımız toprak kalmadı” sözleri halkın katılımı toplantısına ilişkin tutulan tutanağa geçti.