RES raporunda kuş ve yarasalar için çarpışma riski vurgusu: Ekolojik alarm uyarısı

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Kütahya’nın Çavdarhisar, Gediz, Hisarcık ve Emet ilçelerinde rüzgâr enerji santralı (RES) kurmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında Pusatlar, Yunuslar, Doğancılar, Karbasan, Düşecek ve Kızık köyleri çevresine 18 türbin dikilecek.

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre proje alanı ve türbin noktaları Orman Genel Müdürlüğü verilerinde “orman ve ağaçsız orman toprağı” olarak tanımlanan alanlarda kalıyor. Arazi kullanım haritasında proje sahasında fundalık ve mera alanları da bulunuyor.

Proje için türbinler arasında 19 bin 500 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde yol açılması planlanıyor. Türbin platformları, temeller, şalt sahası, yollar ve kablo kanallarıyla birlikte inşaat çalışmalarının yürütüleceği alan 403 bin 838 metrekareyi, yaklaşık 40.4 hektarı bulacak. Raporda proje sahasında ağaç kesimi yapılacağına ilişkin çok sayıda değerlendirme bulunmasına karşın kaç ağacın kesileceği belirtilmedi. Dosyada yer alan yarasa izleme raporu ise projenin özellikle T10 türbininden sonraki bölümünün kapalı orman formasyonu içerisinde bulunduğuna dikkat çekti.

Türbinlerin bu bölümde “doğrudan ağaç kesimi yapılarak” kurulacağı belirtilirken bölgenin habitat kaybı ve parçalanması açısından hassas olduğu kaydedildi.

LEYLEK, AKBABA, KARTAL...

Uzman raporunda türbinlerin yüksek rakımlı ve tepelik alanlarda planlandığı, bunun yüksek irtifada uçan yarasaların doğrudan türbinlerin süpürme alanına girmesine yol açabileceği belirtildi. Raporda, “tüm türbin lokasyonları bir bütün olarak risk teşkil etmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Kuş izleme çalışmalarında da yoğun hareketlilik saptandı. 2025 sonbaharında sahada 72 türden bin 953 kuş gözlendi. Bunların arasında 1000 ak pelikan ile 194 küçük orman kartalı da yer aldı. İlkbahar çalışmalarında kara leylek, kızıl akbaba, yılan kartalı, küçük kartal ve gökdoğan gibi türler kaydedildi.