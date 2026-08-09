Resmen cephanelik çıktı: Isparta'da bir araçta yapılan aramada 165 tabanca ele geçirildi!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde operasyon gerçekleştirildi.

SİLAHLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yakalanan bir araçta ekipler tarafından arama yapıldı. Aramada 165 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ve 2 bin 398 adet silah yapımında kullanılan parça ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıs, 6136 sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceği belirtildi.