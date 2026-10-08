Resmi belgeyle yapılan habere 'yalan haber' soruşturması: Gazetemiz muhabiri Gülnur Saydam ifadeye çağrıldı

Esenler Belediyesi’nin halkın geçiş güzergâhı olarak kullandığı yolun satışına ilişkin resmi işlemini haberleştiren gazetemiz muhabiri Gülnur Saydam hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “iftira” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya konu olan “AKP'li Esenler Belediyesi halkın 65 yıllık yolunu sattı: Halkın stratejik geçiş güzergâhı konut projesi olacak” başlıklı haber, Esenler Belediyesi’nin kamuya ait bir yolun satışına ilişkin gerçekleştirdiği resmi işlemi konu alıyordu.

BELEDİYE RESMİ YAZIYLA DOĞRULADI

Saydam, tarafından hazırlanan haber öncesinde Esenler Belediyesi’nin görüşüne başvuruldu. Belediye tarafından gönderilen resmi yazıda söz konusu satış işleminin doğrulandığı belirtildi.

Saydam ayrıca Esenler Belediyesi Basın Müşaviri ile WhatsApp üzerinden görüşerek belediyenin açıklamalarını aldı. Belediye tarafından yapılan açıklamaların haber metninde kırpılmadan ve olduğu gibi yer aldığı belirtildi.

YURTTAŞLARIN BEYANLARINA DA YER VERİLDİ

Haberin hazırlık sürecinde, söz konusu satışın iptali için defalarca dilekçe veren Esenler sakinleriyle de görüşüldü.

Yurttaşlarla satışın gerçekleştirildiği sokakta isimleri açık şekilde görüntülü röportajlar yapıldı ve beyanlarına haberde yer verildi.

Öte yandan şikâyetçi tarafın da gazetemiz muhabiri Gülnur Saydam’a “söz hakkı” verildiği ve haberin tarafsız şekilde hazırlandığı gerekçesiyle yazılı olarak teşekkür ettiği belirtildi. Söz konusu yazışmaların halen mevcut olduğu ifade edildi.

RESMİ BELGEYE DAYANAN HABERE SORUŞTURMA

Ortada satış işlemini doğrulayan resmi belge, belediyenin açıklaması, karşı tarafın görüşü ve yurttaşların açık beyanları bulunmasına karşın haberin “yalan” olduğu iddiasıyla Saydam hakkında soruşturma başlatılması tepki çekti.

Soruşturmada Saydam’a “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “iftira” suçlamaları yöneltildi.

Gazetemiz muhabiri Gülnur Saydam, avukatı Enes Ermaner ile birlikte savcılığa ifade verecek.