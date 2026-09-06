Resmi Gazete’de yayımlandı: 4 ilde 7 taşınmaz özelleştirilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin’de bulunan toplam 7 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

4 İLDE 7 TAŞINMAZ İÇİN İHALE YAPILACAK

İlana göre İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde 2, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi’nde 1, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Karagedik-İmar ve Bahçelievler mahallelerinde birer, Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde ise 2 taşınmaz için ihale düzenlenecek.

SON TEKLİF TARİHLERİ BELLİ OLDU

İhaleye katılmak isteyenlerin İstanbul ve İzmir’deki taşınmazlar ile Ankara’nın Karagedik Mahallesi’ndeki taşınmaz için 29 Eylül’e kadar teklif vermesi gerekiyor.

Ankara’nın Bahçelievler Mahallesi ile Mersin’deki taşınmazlar için son teklif tarihi ise 30 Eylül olarak belirlendi.

İHALELER PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasının ardından yapılacak görüşmelerle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.