Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıklarda ve bürokraside üst düzey görevden almalar

16 Ağustos 2026 Pazar günü yayımlanan 33342 sayılı Resmi Gazete'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni atama kararları yer aldı.

Yayımlanan kararnamelerle birlikte birçok kamu kurum ve kuruluşunda üst düzey yöneticiler görevden alınırken, yerlerine yeni isimler atandı.

ATAMA KARARLARI

Atama kararlarında öne çıkan değişiklikler şu şekilde gerçekleşti:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TTK'de değişim: Bakanlıkta açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Zeynep Bilgin Eraslan atandı.

Aynı kararname kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz görevlerinden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda atama: 2026/235 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Emin Özkan görevden alındı.

Özkan'ın görevden alınmasıyla boşalan bu makama Cenk Mehmet Oğuzsoy'un ataması yapıldı.

Gümrüklerde kapsamlı değişiklik: Ticaret Bakanlığı'na bağlı bölge müdürlüklerinde üst düzey değişiklikler yaşandı. Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz görevlerinden alındı.

Görevden almaların ardından Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hayrettin Yıldırım, İstanbul'a Mehmet Enver Kök, Doğu Anadolu'ya Hüseyin Topçuoğlu, Kaçkar'a Alp Giray, Orta Akdeniz'e Ersin Başaran ve Doğu Karadeniz'e Osman Göllüce atandı.

11 İSİM SEÇİLDİ

Ayrıca 2026/234 sayılı karar ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine aralarında Metin Tarhan, Selahattin Özgündüz, Serdar Gazi Karababa ve Eşref Doğan'ın da bulunduğu 11 ismin seçildiği bildirildi.