Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıklarda ve bürokraside üst düzey görevden almalar

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıklarda ve bürokraside üst düzey görevden almalar

16.08.2026 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıklarda ve bürokraside üst düzey görevden almalar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 16 Ağustos 2026 tarihli atama kararlarına göre; Enerji, Kültür ve Turizm ile Ticaret bakanlıklarında dikkat çeken görevden alma ve atamalar yapıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Gümrük ve Dış Ticaret bölge müdürlüklerinde kapsamlı değişikliğe gidildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

16 Ağustos 2026 Pazar günü yayımlanan 33342 sayılı Resmi Gazete'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni atama kararları yer aldı.

Yayımlanan kararnamelerle birlikte birçok kamu kurum ve kuruluşunda üst düzey yöneticiler görevden alınırken, yerlerine yeni isimler atandı. 

ATAMA KARARLARI

Atama kararlarında öne çıkan değişiklikler şu şekilde gerçekleşti:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TTK'de değişim: Bakanlıkta açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Zeynep Bilgin Eraslan atandı. 

Aynı kararname kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz görevlerinden alındı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda atama: 2026/235 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Emin Özkan görevden alındı. 

Özkan'ın görevden alınmasıyla boşalan bu makama Cenk Mehmet Oğuzsoy'un ataması yapıldı. 

Gümrüklerde kapsamlı değişiklik: Ticaret Bakanlığı'na bağlı bölge müdürlüklerinde üst düzey değişiklikler yaşandı. Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz görevlerinden alındı. 

Görevden almaların ardından Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hayrettin Yıldırım, İstanbul'a Mehmet Enver Kök, Doğu Anadolu'ya Hüseyin Topçuoğlu, Kaçkar'a Alp Giray, Orta Akdeniz'e Ersin Başaran ve Doğu Karadeniz'e Osman Göllüce atandı. 

Image

11 İSİM SEÇİLDİ

Ayrıca 2026/234 sayılı karar ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine aralarında Metin Tarhan, Selahattin Özgündüz, Serdar Gazi Karababa ve Eşref Doğan'ın da bulunduğu 11 ismin seçildiği bildirildi.  

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Resmi Gazete #Atama

İlgili Haberler

Erdoğan’dan Trump’a F-35 mesajı: ‘Verdiği sözü yerine getirmesini bekliyorum’
Erdoğan’dan Trump’a F-35 mesajı: ‘Verdiği sözü yerine getirmesini bekliyorum’ AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar basınına verdiği röportajda Suriye, Gazze, Lübnan, Hürmüz Boğazı ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra F-35 savaş uçaklarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’tan F-35’ler konusunda söz aldığını belirterek, “Verdiği sözü yerine getirmesini bekliyorum” dedi.
Çerçeve yasanın tartışmaları sürüyor: Mutlak yetki Erdoğan’da
Çerçeve yasanın tartışmaları sürüyor: Mutlak yetki Erdoğan’da İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, açılım süreci kapsamında kabul edilen “çerçeve yasa”ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yasanın uygulanmasına ilişkin sürecin sonunda nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bırakılacağını belirten Çömez, “Tüm bu muhtemel gelişmelerin ya da süreçlerin nihai karar vericisi Sayın Erdoğan olacak” dedi. Erdoğan ve bakanlara 2014 yılında terörle mücadele konusunda geniş yetkiler verildiğini anımsatan Çömez, “24 yıldır değil de neden şimdi ve nasıl bir süreç bu?” diye sordu.
Erdoğan rozetleri taktı: 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AKP’ye katıldı
Erdoğan rozetleri taktı: 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AKP’ye katıldı İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden istifa eden 3 milletvekili ile farklı partilerden ayrılan 7 belediye başkanı AKP’ye katıldı. Erdoğan'ın rozet taktığı milletvekilleri arasında, İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye katılan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici yer aldı.