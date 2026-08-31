Resmi Gazete'de yayımlandı: BTK’nin yeni başkanı belli oldu!

Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan üst düzey atamalar, 31 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nde yeni görevlendirmeler yapıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA YENİ BAKAN YARDIMCISI

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

BTK’YE 5 ATAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına Mehmet Koçyiğit getirildi.

Kurul üyeliklerine ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Pekker atandı.

DHMİ’NİN BAŞINA FATİH ÇAKMAK GETİRİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatih Çakmak atandı.

DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çakmak’ın ataması, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirildi.