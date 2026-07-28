Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın "Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, 5 Nisan 1980 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan "Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu yönetmelik; Emniyet Teşkilatı bünyesinde görev yapan disiplin kurullarının oluşumu, toplanma usulleri, görüşme ve karar alma süreçleri, raportörlük sistemi, disiplin soruşturmalarının yürütülmesi, savunma hakkının kullanılması, kararların tebliği ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyordu.

Öte yandan bu yönetmelikte, disiplin kurullarının hangi çoğunlukla toplanacağı, üyelerin hangi durumlarda görüşmelere katılamayacağı, disiplin soruşturmalarında savunma alınmasının zorunlu olduğu, disiplin kovuşturmasının ceza yargılamasından bağımsız yürütülebileceği ve Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümler de yer alıyordu.