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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erzurum'da 2 jeotermal saha hakkında karar

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erzurum'da 2 jeotermal saha hakkında karar

27.09.2026 09:59:00
Güncellenme:
AA
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erzurum'da 2 jeotermal saha hakkında karar

Erzurum’un Aşkale ve Pasinler ilçelerindeki 2 jeotermal kaynak arama sahası, 13 Ekim’de yapılacak ihaleyle ruhsatlandırılacak. Sahaların muhammen bedeli 1 milyon 581 bin 860 lira ile 1 milyon 612 bin 520 lira arasında değişiyor.
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Erzurum'da 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

İLAN, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Aşkale ve Pasinler ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Muhammen bedeli 1 milyon 581 bin 860 lira ile 1 milyon 612 bin 520 lira olan sahaların ihaleleri 13 Ekim Salı günü saat 10.00'da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

İlgili Konular: #Erzurum #jeotermal

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