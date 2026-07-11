Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'da o metro hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, hattın açılışı münasebetiyle Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 20 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

Kararda, söz konusu tarihler arasında Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananların, 4736 sayılı Kanun’un ilgili hükmünden muaf tutulacağı belirtildi.

15 TEMMUZ'DA BAZI RAYLI SİSTEM HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Karara göre, 15 Temmuz Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.