Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB'den okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik: Arama yetkisi, devamsızlık şartı, disiplin ve kayıt...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıt, nakil, rehberlik hizmetleri, seçmeli dersler, ölçme ve değerlendirme, okul güvenliği, öğretmenlerin görevleri ve disiplin uygulamalarına ilişkin çok sayıda değişiklik yapıldı.

OKULLARDA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ARAMA YAPILABİLECEK

Yönetmeliğe eklenen hükümle okul yönetimine, öğrencilerin korunması ve okul güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle arama yapma yetkisi verildi.

Buna göre okul öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından; okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edeceği değerlendirilen ihbar ve şikâyetler ile gerekli görülen durumlarda, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ya da suça dönüşmesini önlemek amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri ile sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer alanlarda arama yapılabilecek.

Aramaların öğrencinin kişilik ve onurunu zedelemeyecek şekilde müdür yardımcıları, kurul üyeleri ve görevlendirilen öğretmenler tarafından yapılacağı, aramanın gerekçesi, arama yapılan yerler ve bulunan malzemelere ilişkin iki nüsha tutanak düzenleneceği belirtildi.

VELİ GÖRÜŞMELERİ RANDEVU SİSTEMİYLE YAPILACAK

Velilerin okul yönetimi veya öğretmenlerle yapacağı görüşmeler, okulun resmî internet sitesinde yer alan okul randevu sistemi üzerinden alınacak randevu ile gerçekleştirilecek.

SEÇMELİ DERSLERDE YENİ UYGULAMA

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri ocak-şubat aylarında yapılacak. Tercihler veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından gerçekleştirilecek.

Süresi içinde seçmeli ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimi tarafından belirlenecek. Beşinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler ise ders yılının ilk haftasında seçmeli ders tercihi yapabilecek ve tercihlerini değiştirebilecek.

KAYIT VE NAKİL KURALLARI DEĞİŞTİ

Yeni kayıtlar temmuz ayında başlayacak ve adres bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden yapılacak. Gerekli görülmesi halinde adres doğrulaması amacıyla veliden su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek.

Nakiller, sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve dönem sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar sürecek. Doğal afet, sağlık ve iller arası adres değişikliği gibi durumlarda ise bu süre şartı aranmayacak.

Şehit ve gazi çocukları, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, 6284 Sayılı Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar için kontenjan ve adres şartı aranmaksızın nakil yapılabilecek.

Kardeşlerin aynı okulda öğrenim görebilmesine, çalışan anne veya babanın adresine göre nakle ve ağır engelli yakının tedavi gördüğü yerde eğitim görebilmeye ilişkin yeni hükümler de yönetmeliğe eklendi.

BİRİNCİ SINIFLARA UYUM PROGRAMI UYGULANACAK

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler için ders yılı başlamadan önce uyum eğitimi programı uygulanacak. Program kapsamında velilerin de ebeveyn programı çerçevesinde okul-aile iş birliğine katılması öngörülüyor.

DEVAMSIZLIK BİLDİRİMLERİ GENİŞLETİLDİ

Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin durumları velilere posta, kısa mesaj veya diğer bilgi ve iletişim araçlarıyla bildirilecek.

Kontrollü sürekli tedavi gören, organ nakli gerektiren hastalığı bulunan, kaynaştırma öğrencileri ile koruma altındaki çocuklar için devamsızlığın 30'uncu gününde de bildirim yapılacak.

Ayrıca özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzeri olan ve şube öğretmenler kurulunca sınıf geçen öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek.

KARNEYLE BİRLİKTE GELİŞİM RAPORU VERİLECEK

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında beşinci sınıflardan başlamak üzere her dönem sonunda karneyle birlikte öğretmen görüşlerini, öğrencinin devam durumunu, gelişim düzeyini ve sosyal-duygusal becerilerine ilişkin değerlendirmeleri içeren Gelişim Raporu düzenlenecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarında ise Beceri Edinim Raporu veya Gelişim Raporu e-Okul sistemine işlenecek ve her dönem sonunda veliye verilecek.

PROJELER VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere her eğitim öğretim yılında öğretmen rehberliğinde bireysel ya da grup halinde en az bir proje hazırlatılacak. Projesini teslim etmeyen öğrencinin proje puanı sıfır olarak değerlendirilecek.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde derslerin öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktıları esas alınacak.

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA YENİ HÜKÜMLER

Yönetmelikte öğrencilerden beklenen davranışlara ilişkin maddeler de yeniden düzenlendi.

Buna göre öğrencilerin okulun huzurunu bozacak siyasi amaçlı etkinliklere katılmaması, siyasi sembol, afiş, rozet ve benzeri materyaller bulundurmaması ve dağıtmaması; dijital araçları bilinçli kullanması, mahremiyetin korunmasına dikkat etmesi, bağımlılıkla mücadele etmesi, çevreye duyarlı olması ve kitap okuma alışkanlığı kazanması gibi hususlar yönetmelikte yer aldı.

BİLİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMI DİSİPLİN KAPSAMINA ALINDI

Öğrencilerin bilişim araçlarını okul yönetimince belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde kullanması, disiplin yaptırımı uygulanabilecek davranışlar arasına eklendi.

MESLEKİ ÇALIŞMALAR UZAKTAN YAPILABİLECEK

Yönetmeliğe göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin eğitim öğretim yılı başında, sonunda ve ara tatillerde yaptığı mesleki çalışmalar, Bakanlığın uygun görmesi halinde uzaktan eğitim yöntemiyle de gerçekleştirilebilecek.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmelikle ayrıca: