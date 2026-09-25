Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik

Türkiye'de çalışma hayatında uzaktan ve işyerinde çalışmanın birlikte uygulanmasına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, işçinin işinin bir bölümünü işyerinde, bir bölümünü ise uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirmesi mevzuatta açık biçimde düzenlendi. Buna göre çalışanın hangi günlerde işyerinde, hangi günlerde uzaktan çalışacağı ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

YÖNETMELİĞİN 9. MADDESİNE YENİ FIKRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan değişiklikle, 10 Mart 2021 tarihli Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9. maddesine yeni bir fıkra eklendi.

Yeni hükümde, iş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının ise uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesinin kararlaştırılabileceği belirtildi.

Bu modelin uygulanması halinde çalışanın işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde açıkça yer alacak. Düzenleme, yayımlandığı 25 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

HİBRİT ÇALIŞMA MEVZUATA GİRDİ

Böylece özellikle pandemi döneminden sonra birçok işyerinde fiilen uygulanan “haftanın belirli günleri ofis, belirli günleri ev” şeklindeki karma çalışma modeline yönetmelikte açık bir karşılık getirildi.

Yeni düzenleme, çalışanlara otomatik olarak belirli sayıda gün evden çalışma hakkı tanımıyor. Düzenlemenin getirdiği temel yenilik, işyerinde ve uzaktan çalışmanın birlikte yürütülebilmesinin mevzuatta açıkça düzenlenmesi ve uygulanacak günlerle çalışma saatlerinin iş sözleşmesinde belirlenmesi oldu.

UZAKTAN ÇALIŞMANIN YASAL ALTYAPISI 2021'DE OLUŞTURULDU

Türkiye'de uzaktan çalışmanın yasal altyapısı yeni değil. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, 10 Mart 2021'de Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yeni değişiklik ise mevcut yönetmeliğe hibrit çalışma modeline ilişkin açık bir hüküm ekliyor. Böylece işin bir bölümünün işyerinde, diğer bölümünün uzaktan yapılması konusunda sözleşmeye dayalı bir çerçeve oluşturuluyor.

ŞİMŞEK DE ESNEK ÇALIŞMAYI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta katıldığı canlı yayında esnek çalışma modellerinin gündemde olduğunu açıklamıştı.

Şimşek, özellikle 15-29 yaş grubunda eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere yönelik programlar üzerinde çalışıldığını belirterek, bu gruplar için daha esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söylemişti.

Şimşek, geçen yıl Kamu Tasarruf Paketi'ne ilişkin açıklamasında da kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceğini ifade etmişti.

OVP'DE DE YER ALDI

Esnek ve uzaktan çalışma modelleri, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer aldı.

6 Eylül'de Resmî Gazete'de yayımlanan programda, iş ve yaşam uyumunun sağlanması ve çalışan verimliliğinin artırılması amacıyla çalışma günlerinin düzenlenmesi ve esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması öngörüldü.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Yapılan değişiklikle birlikte:

İşin bir bölümü işyerinde, bir bölümü uzaktan yapılabilecek.

Çalışanın işyerinde çalışacağı günler sözleşmede yer alacak.

Uzaktan çalışacağı günler sözleşmede belirtilecek.

Çalışma saatleri iş sözleşmesinde düzenlenecek.

Yeni hüküm, 25 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.