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Resmi Gazete'de yayımlandı... Yurt dışından getirilen araçlarda şartlar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı... Yurt dışından getirilen araçlarda şartlar değişti

14.08.2026 13:54:00
Güncellenme:
AA
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Resmi Gazete'de yayımlandı... Yurt dışından getirilen araçlarda şartlar değişti

Ticaret Bakanlığınca, yurt dışında yaşayan kişilerce geçici olarak Türkiye'ye getirilen araçlara ilişkin esaslar yeniden belirlendi.
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Bakanlığın "Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğin mevcut hükümlerine göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dahil yurt dışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz etmeleri halinde, taşıtlarına 730 gün süre veriliyor.

EMEKLİLİK BELGESİNİN TANIMINDA DEĞİŞİKLİK

Tebliğ değişikliği ile ibraz edilmesi gereken emeklilik belgesinin tanımı yeniden belirlendi.

Buna göre, yurt dışından emekli olduğunu gösterecek kişilerce, çalışmaya bağlı olarak hak edilen ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatı gereğince düzenlenen belge ile bu belgenin elçilik, konsolosluk veya noterlerce onaylanmış Türkçe tercümesi emeklilik belgesi olarak kabul edilecek.

Tebliğle, hak sahibi dışında aracı kullanacak kişilere ilişkin esaslar da yeniden belirlendi. Buna göre, turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen araçlar, izin hak sahibinin ikamet yeri Türkiye dışında bulunan eşi veya akrabası olan kişilerce kullanılabilecek. İzin hak sahibinin araçta bulunması kaydıyla ikamet yeri Türkiye dışında bulunan kişilerce de söz konusu araçların kullanılması mümkün olacak.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #araç #yurt dışı #Ticaret Bakanlığı

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