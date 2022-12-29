Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak

1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA
29 Aralık 2022 Perşembe, 07:15
Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.

1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak. 

 


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