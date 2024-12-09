Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı ehliyetlerde yaş sınırı düşürüldü
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerde bazı ehliyetlerde yaş sınırı düşürülürken sağlık kontrolleri sıklaştırıldı.
Sürücü ehliyeti kurallarında önemli değişiklikler yapıldı.
80 yaş ve üzeri sürücüler ehliyetlerini her 2 yılda bir yenilemek zorunda olacak. Bu düzenleme, yaşlı sürücülerin sağlık durumunu daha yakından takip etmeyi amaçlıyor.
65 yaşını geçen sürücüler için mevcut yenileme süresi olan 3 yıl devam ediyor.
EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇA DÜŞÜRÜLDÜ?
M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya düşürüldü.
D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü.
A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise yaş sınırı 18 yaş olarak belirlendi.
A sınıfı sürücü belgesi için istenilen yaş sınırı 20.
C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21.
D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24.
Etiketler: #Resmi Gazete #ehliyet
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